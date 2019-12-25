У погибшего была обнаружена травма головы.

Петербуржца подозревают в убийстве сына на Купчинской улице. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Петербуржец Д. 13 июля обратился в полицию с сообщением о том, что в квартире дома по Купчинской улице он нашел труп 22-летнего сына. Полицейские обнаружили травму головы у погибшего.

Накануне, 14 июля, в той же квартире по подозрению в убийстве был задержан Д. По предварительной информации, 13 июля около 19:30 во время ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений, он неустановленным предметом ударил по голове своего сына. Тот от полученных повреждений скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.tv