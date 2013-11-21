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Сына подозревают в убийстве отца на Индустриальном проспекте
Сегодня, 8:34
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Сына подозревают в убийстве отца на Индустриальном проспекте

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Труп был найден с признаками удушения, переломами рёбер, множественными гематомами.

В квартире на Индустриальном проспекте был найден труп мужчины с признаками удушения, переломами рёбер, множественными гематомами. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию утром 13 июля обратился оператор скорой помощи, который и рассказал об обнаруженном трупе 69-летнего мужчины.

В этот же день у дома 5 по Колтушскому шоссе "по горячим следам" по подозрению в совершении данного преступления задержан сын погибшего. Следователем возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге 20 лет колонии дали мужчине, нанесшему ранения гуляющим в парке.

Фото: Piter.tv

Теги: индустриальный проспект, убийство
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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