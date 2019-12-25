На Сытнинской нашли труп в полиэтиленовых пакетах

Подозреваемого разыскивает полиция.

В квартире на Сытнинской обнаружили труп мужчины в черных полиэтиленовых пакетах. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 14 февраля в 21:44 поступило сообщение от мужчины о том, что в квартире дома 14 по улице Сытнинской убит сожитель матери.

В результате выезда в своей комнате однокомнатной квартиры с сочетанной травмой головы, переломом ребер грудной клетки и множественными гематомами различных частей тела, с надетыми на верхнюю и нижнюю часть тела черными полиэтиленовыми мешками обнаружен труп 59-летнего мужчины.

По подозрению в совершении указанного преступления разыскивается 49-летний В. И. Изъято: следы пальцев рук пригодные для исследования, следы обуви, одежда, сапоги, вырезы линолеума, ботинки, окурки, полиэтиленовые мешки.

Следователи из Петербурга раскрыли 144 убийства за год.

Фото: Piter.tv