В подъезде дома по Толубеевскому проезду был обнаружен труп мужчины с татуировкой "Яна"

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

В подъезде дома 24 по Толубеевскому проезду был обнаружен труп мужчины с татуировкой на безымянном пальце левой руки "Яна". Об этом стало известно Piter.tv.

В результате выезда было установлено, что на 18 этаже на лестнице без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины. На вид 40-50 лет, рост около 180 см, нормального телосложения, волосы короткие черные, борода; одет в темно-синюю куртку, чёрную футболку, синие джинсы, тёмные ботинки. Особые приметы: на безымянном пальце левой руки татуировка "Яна".

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее в квартире на Пограничника Гарькавого были обнаружены 2 трупа.

Фото: Piter.TV