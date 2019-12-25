У церкви в Гатчине нашли труп младенца в пакете

Также обнаружена записка с намерениями о суициде.

В Гатчине у входа в церковь при "Солодухинском" кладбище обнаружили труп младенца, завернутый в пакет. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Труп 4-месячной девочки был без внешних признаков насильственной смерти. Также обнаружена записка с намерениями о суициде. Предполагаемую мать ребенка ищет полиция.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

В июле в Ленобласти во время сна скончался месячный ребенок.

Фото: Piter.tv