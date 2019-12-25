Троллейбусы получили приоритет на Суворовском проспекте

Новое оборудование установили только на двух троллейбусах маршрута №5.

В понедельник, 29 ноября, в пресс-службе "Горэлектротранса" напомнили о начале тестирования новой системы по предоставлению общественному транспорту права приоритетного проезда на Суворовском проспекте.

Специалисты обеспечили уже установленные и новые светофоры системой прямой радиосвязи с подвижным составом для предоставления транспортного коридора. Два троллейбуса №5 получили специальное оборудование, которое посредством прямой радиосвязи сообщается со светофорами: теперь за 400 метров до приближения электротранспорта светофор получает сигнал, что необходимо включить режим приоритетного проезда и для троллейбуса загорается зелёный свет.

Более подробно Piter.tv писал об этом в пятницу.

Фото: Горэлектротранс / Телеграм