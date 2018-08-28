Триатлон в Выборге: как это было

Видео от канала Piter.TV

В это воскресенье, 26 августа, в Выборге прошли масштабные соревнования по триатлону - Tour de Vyborg. Мероприятие объединило около 300 любителей этого вида спорта: триатлонисты могли выбрать между дистанцией VyborgTriSprint и HardHalf. Первый маршрут предполагал заплыв на 750 метров, заезд на велосипеде на 20 километров и финишный отрезок - бег на 5 километров. Дисциплина HardHalf состояла из заплыва на 1.9 км, 90-километрового велозаезда и бега на 21 километр. Кроме участников из Выборгского района на соревнования приехали атлеты из Ленинградской области и других регионов России.

Организаторы признались, что ввели в программу Tour de Vyborg облегченную дистанцию-спринт для того, чтобы привлечь начинающих спортсменов. Это увеличило число заявок на мероприятие примерно на треть. Популярность триатлона растет и именно такой формат позволяет расширять круг фанатов этого здорового увлечение. Иногородние участники, в свою очередь, отметили антураж и атмосферу соревнований, которые проходили в древнем городе. Так, маршруты заплыва и забега пролегали в исторических районах Выборга, неподалеку от Выборгского замка.

Что касается болельщиков, то горожане особенно активно поддерживали атлетов на финише - во время бегового этапа. Их эмоции, а также мужество спортсменов и прекрасные виды средневекового города вы сможете оценить в клипе канала Piter.TV.