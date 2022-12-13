В Петербурге трехмесячная девочка получила гематому виска и ушиб мозга

Перед этим она поступила в больницу с гастроэнтеритом.

В Выборгском районе Петербурга трехмесячная девочка попала в Институт детских инфекций, а уже ночью была госпитализирована в детскую городскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Об этом стало известно Piter.tv.

Из общежития на Композиторов 18 февраля трехмесячная девочка была госпитализирована с гастроэнтеритом (Воспалительное заболевание желудка и тонкой кишки). Уже ночью 19 февраля её госпитализировали в детскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, гематомой лобной височной области слева, пневмонией, сепсисом, менингоэнцефалитом.

Со слов родителей (обоим по 18 лет), ребенок не падал, не ударялся, со стороны законных представителей либо третьих лиц в отношении несовершеннолетней противоправных действий не совершалось.

Проводится проверка.

Накануне в ДТП под Выборгом выжил годовалый мальчик, вся его семья погибла.

Фото: Piter.tv