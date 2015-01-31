  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Трёхлетний петербуржец получил серьёзный ожог из-за сломанного крана в ванной
Сегодня, 11:49
159
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Трёхлетний петербуржец получил серьёзный ожог из-за сломанного крана в ванной

0 0

По предварительной информации, мальчик играл в ванной с братом.

В петербургской квартире маленький ребёнок во время игры с братом получил ожог горячей водой в ванной комнате. Об этом стало известно Piter.tv.

В больницу 10 декабря был доставлен трёхлетний мальчик из квартиры дома по проспекту Маршала Блюхера. Он был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

По предварительной информации, мальчик играл в ванной с братом. По неосторожности дети сломали кран, малыш получил ожог спины и плеч горячей водой.

На прошлой неделе петербургская школьница получила ожоги после возгорания гирлянды от ароматической свечи.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, ожог
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии