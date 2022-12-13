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Прокуратура проводит проверку по факту получения травмы школьником в бассейне
Сегодня, 13:34
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура проводит проверку по факту получения травмы школьником в бассейне

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7-летний ребёнок в результате падения в бассейне одной из школ на Дальневосточном проспекте получил травмы.

Прокуратура Невского района Петербурга организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства в связи с травмированием несовершеннолетнего в школьном бассейне.

По предварительной информации, 5 апреля 2023 года 7-летний ребёнок в результате падения в бассейне одной из школ на Дальневосточном проспекте получил травмы.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также о физической культуре и спорте.

Фото: pxhere.com

Теги: бассейн, травма
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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