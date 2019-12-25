На двух работников склада в Мурино упала аппарель

Пострадавших госпитализировали в больницу, где им оказывается медицинская помощь.

Следователи устанавливают обстоятельства травмирования двух рабочих в Мурино. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти.

Установлено, что 26 марта 39-летний начальник склада и 53-летний главный инженер с целью проведения ремонтных и строительных работ осматривали помещение, расположенное в Северном проезде. В зоне погрузки на мужчин упала ржавая металлическая конструкция платформы – аппарель. Пострадавших госпитализировали в больницу, где им оказывается медицинская помощь.

На место выезжала следственно-оперативная группа. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что на предприятии в Калининском районе рабочие пострадали от падения детали весом в 150 килограммов.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти