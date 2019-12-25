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На двух работников склада в Мурино упала аппарель
Сегодня, 15:59
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На двух работников склада в Мурино упала аппарель

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Пострадавших госпитализировали в больницу, где им оказывается медицинская помощь.

Следователи устанавливают обстоятельства травмирования двух рабочих в Мурино. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти. 

Установлено, что 26 марта 39-летний начальник склада и 53-летний главный инженер с целью проведения ремонтных и строительных работ осматривали помещение, расположенное в Северном проезде. В зоне погрузки на мужчин упала ржавая металлическая конструкция платформы – аппарель. Пострадавших госпитализировали в больницу, где им оказывается медицинская помощь. 

На место выезжала следственно-оперативная группа. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что на предприятии в Калининском районе рабочие пострадали от падения детали весом в 150 килограммов. 

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Теги: мурино, травмирование рабочих
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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