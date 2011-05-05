За год траты на ювелирные украшения превысили 28 млрд рублей

В пятерку лидеров по среднему чеку в регионе также вошли Мурманская область (9 448 рублей), Псковская область (8 044 рубля), Ленинградская область (7 446 рублей) и Архангельская область (7 370 рублей).

Общий оборот ювелирной розницы в России за прошлый год достиг отметки в 459,4 миллиарда рублей. Доля Северо-Западного федерального округа составила 12,1%, исключая продажи через маркетплейсы. Эти данные предоставил аналитический центр бренда Sokolov.

Петербург занял лидирующую позицию по объему продаж в СЗФО — местные жители потратили на украшения 28,6 миллиарда рублей. Однако в общероссийском рейтинге город оказался на втором месте после Москвы. Второе место в рейтинге Северо-Запада досталось Калининградской области, где оборот ювелирного рынка составил 5 миллиардов рублей. В топ-5 регионов СЗФО по объемам продаж также вошли Мурманская (2,4 миллиарда рублей), Ленинградская (2,4 миллиарда рублей) и Вологодская области (2,3 миллиарда рублей).

В 2024 году два региона Северо-Запада показали наибольший рост на рынке ювелирных изделий — прирост в Калининградской и Ленинградской областях составил 43% и 41% соответственно, что позволило им занять ведущие позиции в СЗФО.

Самый высокий средний чек в Северо-Западном федеральном округе был зафиксирован в Петербурге — горожане тратили на ювелирные изделия в среднем 10 253 рубля, что превышает показатель по стране (9 100 рублей). В пятерку лидеров по среднему чеку в регионе также вошли Мурманская область (9 448 рублей), Псковская область (8 044 рубля), Ленинградская область (7 446 рублей) и Архангельская область (7 370 рублей).

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