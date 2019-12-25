Петербургские чиновники переложили ответственность за транспортный коллапс 1 сентября на обычные пробки

В Комитете по транспорту Петербурга объяснили коллапс, который произошел в Петербурге 1 сентября. По мнению чиновников, на дорогах было слишком много машин. Именно поэтому общественный транспорт не мог придерживаться расписания.
СМИ ранее сообщали о том, с чем горожанам пришлось столкнуться по дороге на празднование Дня знаний. Многие школьники и родители опоздали на праздник. В социальных сетях они высказывали недовольство очередями на остановках и переполненным транспортом.
Это не проблема с автобусами и маршрутами. Это проблема массовых пробок на дорогах города 1 сентября. Девятибалльные пробки. Надо, видимо, родителям и школьникам выезжать раньше,
– посчитали в ведомстве
Таким образом, в Смольном чиновники сняли с себя ответственность за происходящее. При этом они не полагают, что в случившемся виновата "сырая" транспортная реформа. Напомним, в рамках этого проекта были упразднены маршрутки, а вышедшие вместо них социальные автобусы так и не смогли стать хорошей альтернативой. В результате горожане вынуждены проводить в пути и ожидании транспорта гораздо больше времени, чем раньше.
Фото: Piter.tv (архив)
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