К началу сентября жителей Петербурга может ожидать транспортный коллапс

Еще на первом этапе перехода на новую модель транспортного обслуживания (НМТО) жители Северной столицы столкнулись с рядом проблем.

Новый транспортный коллапс может начаться уже осенью, когда школьники и студенты начнут пользоваться общественным транспортом, а их родители вернутся из отпусков. Такое предположение выдвинула информационная служба Накануне.RU.

Еще на первом этапе перехода на новую модель транспортного обслуживания (НМТО) жители Северной столицы столкнулись с рядом проблем. И даже после третьего этапа они никуда не делись. До сих пор горожане жалуются на неудобную систему оплаты, медленную работу транспорта и отмену маршруток.

При этом транспортная реформа началась в апреле, а основная проблема – отмена маршрутных такси, была объявлена в середине июля. Тогда многие школьники и студенты были на каникулах, а многие петербуржцы уехали в отпуска. Однако с началом сентября им необходимо будет добираться до учебных заведений и работы, что создаст дополнительную нагрузку на и без того перегруженный транспорт. Итогом всего этого может стать транспортный коллапс, последствия которого жители Петербурга будут вынуждены испытывать на себе из-за непроработанной системы Смольного.

Фото: Piter.tv