Комтранс Петербурга запустил еще одно приложение с одноразовыми проездными билетами

Петербургский Комтранс рассказал об еще одном способе покупки одноразового билета на транспорт. Приложение работает в рамках расширения реализации проездных.

Теперь разовый билет в виде QR-кода для поездок на наземном транспорте можно купить в еще одном приложении – "Транспорт плюс". Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.

На данный момент приложение уже доступно. Для оплаты необходимо просто загрузить приложение, заплатить 65 рублей за билет, а потом отсканировать полученный QR-код в платежном терминале. Билет действителен трое суток.

Это уже второе приложение, доступное для петербуржцев и гостей Северной столицы.

Ранее сообщалось, что в Петербурге снова заработала система оплаты парковки.

Фото: Piter.TV