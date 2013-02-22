Комтранс Петербурга запустил еще одно приложение с одноразовыми проездными билетами

Теперь разовый билет в виде QR-кода для поездок на наземном транспорте можно купить в еще одном приложении – "Транспорт плюс". Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.
На данный момент приложение уже доступно. Для оплаты необходимо просто загрузить приложение, заплатить 65 рублей за билет, а потом отсканировать полученный QR-код в платежном терминале. Билет действителен трое суток.
Это уже второе приложение, доступное для петербуржцев и гостей Северной столицы.
Ранее сообщалось, что в Петербурге снова заработала система оплаты парковки.
Фото: Piter.TV
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