В Тосно мужчина демонстрировал детям половой орган

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Тосно мужчина показывал на детской площадке детям половой орган. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию днём 3 августа обратился очевидец. Он сообщил, что у дома 27 по улице Ленина мужчина демонстрирует детям половой орган. Прибывшие оперативно полицейские на месте задержали 41-летнего мужчину. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ст.20.1 ч.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство).

Уже вечером этого же дня с заявлениями о развратных действиях обратились родители 9-летнего мальчика и 9-летней девочки.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В июле в Сланцах опознали 77-летнего пенсионера, демонстрировавшего половой орган несовершеннолетним.

Фото: Piter.TV