Торговый оборот Петербурга и регионов Арктики достиг 50 млрд рублей

Петербург занимает уникальное положение среди городов мира в вопросах освоения и изучения Арктики.

Председатель комитета Петербурга по делам Арктики Герман Широков в интервью "Петербургскому дневнику" представил проекты, реализуемые в Северной столице, ключевые направления сотрудничества с регионами Крайнего Севера и результаты, которые они принесли городу.

Петербург занимает уникальное положение среди городов мира в вопросах освоения и изучения Арктики. С самого начала существования город стал эпицентром арктического судоходства и освоения Северного морского пути. Впоследствии он превратился в центр разработки научных и промышленных проектов, направленных на Арктику, а также в главную площадку для обсуждения вопросов освоения северных территорий.

Развитие бизнеса с регионами Арктики приносит пользу всем сторонам. Так, за последние пять лет торговый оборот между ними вырос в 10 раз — до 50 миллиардов рублей. Заключены контракты с более чем 700 компаниями из Санкт-Петербурга, что на 24% больше, чем в прошлом году. Это означает укрепление деловых связей и привлечение дополнительного финансирования.

Особенно популярны проекты в области здравоохранения. Санкт-Петербург является ведущим поставщиком медицинского оборудования и лекарственных средств для арктических регионов. Также петербургские компании участвуют в строительстве дорог и инфраструктуры, а также работают в жилищно-коммунальной сфере. Примеры включают благоустройство общественных пространств в Архангельской области, ремонт мостов в Мурманске и установку освещения на Ямале. Санкт-Петербург поддерживает тесные контакты с соседствующими регионами, такими как Архангельская область, Мурманская область и Красноярский край.

Создание научно-производственного арктического кластера в Санкт-Петербурге способствует развитию бизнеса и экономики города. Изначально кластер состоял из 15 компаний, специализирующихся на радиоэлектронике. Но вскоре он трансформировался в консорциум, объединяющий 38 членов, включая научные, производственные, образовательные и IT-компании. Участники кластера сотрудничают в разработке проектов, обмениваются опытом и идеями, внедряют практики локализации и обучают кадры. Это помогает ускорить реализацию проектов.

Один из ярких примеров — использование беспилотных аппаратов в Арктике. Сейчас применяются как воздушные, так и подводные беспилотники. Чтобы их эффективно применять, необходимы разнообразные инженерные навыки, такие как разработка программного обеспечения, материалов и эксплуатация техники. Это направление пользуется большой популярностью и востребовано в Арктике.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)