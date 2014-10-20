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Свежую корюшку в Петербурге будут продавать 70 точек
Сегодня, 12:19
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Свежую корюшку в Петербурге будут продавать 70 точек

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В разгар сезона цена рыбы составит в пределах 400 рублей за килограмм.

Порядка 70 точек продаж откроют в Петербурге с 1 апреля под сезонную торговлю свежей корюшкой. Это на 26% больше, чем годом ранее, сообщили в Смольном 18 марта. 

Запах корюшки для многих горожан ассоциируется с наступлением весны. Как и прежде, мы поддерживаем наши рыбопромысловые предприятия, предоставляя им льготные условия для реализации улова. 

Александр Беглов, губернатор Петербурга

Рыбу будут продавать до 30 мая. В разгар сезона ее цена составит в пределах 400 рублей за килограмм. 

Также с 15 апреля по 31 мая предприниматели смогут торговать корюшкой в особых торговых объектах для реализации сезонной рыбы на основании договора, заключенного с городским комитетом имущественных отношений.

Фото: Piter.TV 

Теги: корюшка, продажа рыбы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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