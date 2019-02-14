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В первом тизере "Холодное сердце 2" показаны главные герои полюбившегося мультфильма

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Мультфильм выйдет на широкие экраны в ноябре 2019 года.

В сети опубликован первый тизер полюбившегося мультфильма "Холодное сердце".

"Холодное сердце" вышел в прокат в 2014 году и сразу полюбился зрителям, и большим и маленьким. У мультфильма два "Оскара". И вот скоро выйдет на экраны "Холодное сердце 2". В первом тизере создатели мультфильма показали главных героев мультфильма принцессы Анна и Эльза, Кристоф и снеговик Олаф.

Дата выхода мультфильма назначена на 22 ноября 2019 года. Роли озвучивавют Кристен Белл, Эван Рэйчел Вуд, Джонатан Грофф, Идина Мензел. 

Видео: Walt Disney Animation Studios

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Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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