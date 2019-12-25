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В Тихвинском районе Ленобласти от коронавируса привились 83% населения
Сегодня, 11:52
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Тихвинском районе Ленобласти от коронавируса привились 83% населения

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В тройке антилидеров оказались Волховский, Тосненский и Волосовский районы.

Стали известны районы-лидеры Ленобласти по вакцинации жителей от коронавируса. Наибольшее число привитых зафиксировано в Тихвинском районе. Статистику предоставил председатель Комздрава Сергей Вылегжанин.

В Тихвинском районе вакцинацию прошли 83% взрослого населения, на втором месте – Киришский района с 64,2% вакцинированных, на третьем месте – Лодейнопольский район, где привились 60,5% населения.

В тройке антилидеров оказались Волховский, Тосненский и Волосовский районы, где прививки сделали 44%, 42,5% и 38,5% соответственно.

Также в Петербурге и Ленобласти почти 90% осужденных вакцинированы от коронавируса.

Фото: pexels

Теги: вакцинация, привитые
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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