В Петербурге и Ленобласти почти 90% осужденных вакцинированы от коронавируса

Как отметила пресс-служба УФСИН, особенно вакцинацией интересуются те, кто готовится к освобождению

Почти 90% подозреваемых, обвиняемых и осужденных в Петербурге и Ленобласти вакцинированы от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН региона.

Также проводится и ревакцинация всех тех, кто преступил закон или находится на данный момент под следствием.

Вакцинация осуществляется силами мобильных прививочных бригад ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН России и муниципальных учреждений здравоохранения. Как отметила пресс-служба УФСИН, особенно вакцинацией интересуются те, кто готовится к освобождению.

Ранее стало известно, что в Петербурге 2,1 млн человек завершили цикл вакцинации.

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