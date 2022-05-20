66-летний житель Тихвина 8 лет проведет в колонии за убийство жены

Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

В Тихвине мужчина проведет 8 лет в колонии за убийство жены. Об этом рассказали в СК по Ленинградской области.

Следствием и судом установлено, что 10 ноября 2023 года, 66-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в доме в деревне Свирь, ударил ножом в шею свою 59-летнюю жену. Она скончалась на месте происшествия.

Судом виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее было возбуждено уголовное дело по факту обнаружения останков человека в канаве в Ленобласти.

Фото: Piter.tv