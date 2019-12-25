Гоша Карцев: "Выгляжу провокационно, потому что получаю от этого удовольствие"

21 марта на телеканале ТНТ состоялась премьера шоу "ТЫ_Топ-модель на ТНТ". Это уникальный для российского ТВ проект, в котором ломают стереотипы. По итогам масштабного кастинга были отобраны девушки с самыми разными параметрами, иногда далекими от стандартов красоты. Один из ведущих шоу, популярный стилист Гоша Карцев рассказал Piter.TV, что искал в девушках именно он, а также о миссии проекта и своей роли в нем.

Как вы считаете, какой должна быть идеальная топ-модель?

Она должна быть целеустремленной, сильной и знать, чего хочет. Профессионально работающая, ухаживающая за собой, знающая пластику своего тела, базовые основы актерского мастерства, хорошо разговаривающая. Это набор качеств, которые требуются от любого медийного человека с учетом особенностей профессии, конечно.

Какие были критерии отбора? Обращали внимание только на внешние данные участниц?

Нет. Внешние данные – это только начало процесса знакомства. Дальше было важно раскрыть каждую, поговорить, узнать цель на проекте, а также готовность вести за собой людей, потому что харизма в данном случае очень важна.

Какие параметры должны были быть у кандидаток? Допускались ли к участию в проекте модели plus size?

Нас вообще не волновали параметры. У нас была девушка без ноги, были участницы 40 и 50-ти лет. Хотя даже 31 год в профессии модели уже считается "пенсией". Нам была нужна сила героини, именно ее мы искали. А параметры в этой профессии сейчас супер размыты.

Как вы относитесь к так называемому бодипозитиву? Когда модели начинают выставлять напоказ все свои недостатки, призывать любить свое тело таким, какое оно есть, не мучать себя диетами и спортом?

Я за бодипозитив. Вы говорите про недостатки, но это не недостатки. По собственному опыту я хочу сказать, что прежде чем привести свое тело в порядок, его надо полюбить, а потом уже за этим телом ухаживать. Мы живем во время самых разнообразных типажей и людей, на которых можно ориентироваться, чтобы все мы были чуть-чуть счастливее.

Какие задачи у вас, как у стилиста проекта? Вы выступаете только в качестве члена жюри или как-то еще взаимодействуете с участницами?

Я не стилист проекта, я приглашенный член жюри, эксперт, ведущий. Я часто появляюсь на испытаниях, я один из менторов девочек и у меня некая "отцовская" функция. Как специалист я смотрю, умеют ли девочки с профессиональной точки зрения подбирать одежду.

Основная цель проекта "ТЫ_Топ-Модель"? Чем он может заинтересовать телезрителей?

Основная цель проекта в том, что свои минусы можно сделать плюсами, идти против течения, доказать всем, что ты можешь, главное – верить в себя. Это шоу гораздо больше, чем шоу про моделей и индустрию моды. Оно про людей, и его интересно смотреть не только тем, кто интересуется модой. Наше шоу отличается, прежде всего, кастингом. Оно про разнообразие, современные реалии, про 2021 год и про то, что девушка может все в этой жизни независимо от существующих стереотипов. Плюс у нас невероятная команда, продакшн, и я знаю, что все будет очень красиво и профессионально сделано.

Победительница проекта, какой она должна быть?

Она должна быть гибкой, уметь работать и в коммерческих проектах, и давать высокую моду, чувствовать свое тело, транслировать правильные ценности. Это человек, который в дальнейшем будет нести титул; лицо, которое будет известно всей стране. У победительницы довольно важная миссия, наши финалистки должны ей соответствовать.

Расскажите о трендах весна-лето 2021? Что будет модно? Про что лучше забыть и подальше убрать из своего гардероба?

Главное – не ориентироваться на тренды, а показывать свою уникальность. Поэтому про тренды можно забыть, не смотреть на них и получать удовольствие от этой жизни.

Помогает ли одежда и внешний образ добиваться целей и наоборот упускать "уникальный" шанс в жизни?

Конечно, одежда помогает достигнуть каких-то целей. Это как любой визуальный язык: его стоит выучить, чтобы применять ради реализации своих амбиций.

В каких ситуациях можно надеть провокационный наряд?

Когда вы хотите устроить провокацию или обратить на себя внимание, или если вам это просто приносит удовольствие. Я выгляжу провокационно, потому что мне это доставляет удовольствие. Главное – кайфовать, остальное неважно.

Смотрите шоу "ТЫ_Топ-модель на ТНТ" по воскресеньям в 17.30.

Фото: пресс-служба ТНТ