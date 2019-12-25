За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали более 21 тыс. человек

Вопросы, связанные с коронавирусом, можно задать по телефону "122".

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 21648 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Операторы обработали 15943 вызова, поступивший по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11. С 5 октября волонтеры выполнили 6710 заявок.

С сегодняшнего дня в торгово-развлекательном комплексе "Гулливер" на Торфяной дороге начинает работать 13-й мобильный пункт вакцинации. Он будет открыт ежедневно с 12 до 19 часов.

Фото: Piter.TV