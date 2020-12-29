За сутки в Петербурге обследовали на COVID-19 более 36 тысяч человек

Под наблюдением медиков находятся 1480 человек.

За последние сутки, 15 января, в Петербурге обследовали на коронавирус 36 812 горожан. По данным оперштаба "Петербург против коронавируса", под наблюдением медиков находятся 1480 человек, один из них помещен в обсерватор, 524 – контактные, 955 – на самоизоляции.

В справочной службе за сутки обработали 41238 вызовов по вопросам, связанным с ковидом. Волонтеры Петербурге выполнили 4108 заявок, а почти 119 тысяч нуждающихся горожан с октября получили продуктовые наборы. Кроме того, с ноября в Северной столице действует проект "Подвези врача", сейчас в нем участвует 180 добровольцев, которые привезли медиков к пациентам по 7069 адресам. Еще 59 волонтеров-медиков помогают сегодня в 27 поликлиниках города: они звонят пациентам с подтвержденным коронавирусом и узнают о состоянии их здоровья. Также волонтеры измеряют температуру на входе в поликлиники, помогают врачам с документами и оказывают помощь маломобильным пациентам.

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Фото: Piter.TV