Ученые изучат организмы людей, неболеющих коронавирусом

Поучаствовать в исследовании могут те, кто тесно контактировал с вирусом, но не заболел.

В пятницу, 15 января, эксперты Фонда перспективных медицинских исследований и разработок попытаются выяснить, почему есть люди, которые не заражаются коронавирусом, несмотря на контакт с заболевшим.

Принять участие в исследовании могут добровольцы, которые не заболели после тесного контактирования с больным коронавирусом. Ученые начнут изучение генетических, биохимических, иммунологических и других анализов мазков и крови здоровых людей. Эксперты отмечают, что в любой период пандемии есть люди с природной устойчивостью к болезни. Вероятно, это связано с особым иммунитетом человек.

Ранее мы писали, что в течение нескольких дней в Петербурге число выздоровевших от COVID-19 превышает количество заболевших.

Фото: Piter.TV