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СберАвтоТех впервые проводит открытое тестирование своих беспилотников в Петербурге

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Петербуржцы и гости города могут прокатиться на беспилотнике. Поездка займет 12 минут.

В Петербурге проходит тест-драйв умных автомобилей Сбера. Посидеть в машине будущего может любой желающий в период с 15 по 18 июня — дни проведения Санкт-Петербургского международного экономического форума.

Разработчиком беспилотников является СберАвтоТех. Участники тест-драйва после заезда могут поделиться своими замечаниями и пожеланиями с компанией. Для разработчиков важно, насколько была комфортна поездка и удобно взаимодействие с полностью автономным автомобилем. 

Пользователь управляет машиной с помощью "планшета пассажира", который установлен в салоне. На него передается вся информация о поездке: маршрут, окружающие автомобили, уведомления о безопасности. 

Во время открытого тестирования, которое проводится на Крестовском острове, вместе с горожанами будет инженер-испытатель. Он контролирует ход тестирования. Протяженность маршрута составляет 4,5 км. Автомобиль проезжает расстояние за 12 минут. 

Участие бесплатное. Записаться на тест-драйв можно здесь. 

Видео и фото: Piter.tv

Теги: беспилотник, сберавтотех, тест-драйв
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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