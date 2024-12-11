В Петербурге зафиксировали температурный рекорд для 29 января

К 21:00 столбики термометров в центре города показали +5,3 градусов.

В Петербурге зафиксирован новый температурный рекорд для 29 января: к 21:00 столбики термометров в центре города показали +5,3 градусов. Об этом рассказал синоптик Александр Колесов.

Ранее в Северной столице в этот день было +5 градусов в 1898 году. Так, максимум температуры для 30 января тоже уже перекрыт, поскольку показатели не понизились.

Остается только дождаться завтрашнего дня и понять, сколько же будет в итоге: +6 гр. или даже выше. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Фото: Piter.TV