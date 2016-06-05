После пожара в деревне Горбунки было найдено тело 12-летнего мальчика

Следователями проверяются различные версии происшествия, назначены судебные экспертизы, допрашиваются очевидцы.

В Ломоносовском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела ребёнка после пожара. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

В квартире деревни Горбунки после пожара было найдено тело 12-летнего мальчика с признаками отравления окисью углерода. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следователями проверяются различные версии происшествия, назначены судебные экспертизы, допрашиваются очевидцы.

Прокуратура Ломоносовского района также проводит проверку по факту обнаружения тела малолетнего.

Ранее прокуратура заинтересовалась пожаром склада в Металлострое.

Фото: Прокуратура Ленинградской области