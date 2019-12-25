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"ТЭК СПб" взыскал с петербуржцев-должников более 6 млн рублей
Сегодня, 10:44
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

"ТЭК СПб" взыскал с петербуржцев-должников более 6 млн рублей

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В отношении физлиц действует упрощенный порядок взыскания задолженности за коммунальные услуги.

В первом полугодии 2021 года ГУП "ТЭК СПб" в результате судебного взыскания получило с физических лиц, у которых заключены прямые договоры с предприятием, более 6 млн рублей. В большинстве случаев неплательщиками являются граждане, которые систематически уклоняются от оплаты коммунальных услуг.

В отношении физлиц действует упрощенный порядок взыскания задолженности за коммунальные услуги. Ресурсоснабжающей организации достаточно направить в суд заявление о выдаче судебного приказа. Срок рассмотрения заявления составляет 10 дней.

Предприятие напоминает, что своевременная оплата потребленных тепловых ресурсов – залог качественного и бесперебойного теплоснабжения города.

Также за полгода чат-бот "ТЭКа" обработал более 71 тысячи обращений от петербуржцев.

Фото: ВКонтакте / ГУП "ТЭК СПб"

Теги: долги, тэк
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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