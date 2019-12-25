Технопарк в промзоне "Горская" собираются снести в ближайшее время

Сотрудники комитета по контролю за имуществом уже приступили к сносу.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга приступили к работам по сносу строений в районе промзоны "Горская". Рабочие начали демонтировать ангары, навесы, бытовки, контейнеры и сараи общей площадью около 3 тысяч "квадратов", передает "Фонтанка".

На нескольких небольших производствах там сейчас суммарно трудятся около ста человек. Один из арендаторов, Алексей Фадеев, рассказал изданию, что помещения были арендованы у компании "Логиком", Смольный расторг с ней договор, из-за чего в срочном порядке требуется освободить территорию. На вывоз всего имущества было порядка двух месяцев времени. За такой срок предприниматели не успели собрать производства.

На приеме в комитете имущественных отношений бизнесменов заверили, что время у них есть до августа. Но, очевидно, не передали просьбу об отсрочке в комитет по контролю за имуществом. В итоге 19 июля сотрудники ведомства начали спиливать ворота и разбирать навес.

Ранее мы писали, что в Петербурге горе-бизнесмены пытались помешать эвакуации автомобиля по продаже напитков.

Фото: "Фонтанка"