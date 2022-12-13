Ночью 10 марта в Петербурге начнутся технологические разводки мостов

Вплоть до открытия навигации 10 апреля разводки мостов будут осуществляться почти каждую ночь.

"Мостотрест" начинает проведение технологических разводок мостов, перекинутых через Неву и Малую Неву. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

В ночь с 9 на 10 марта с 02:20 до 05:10 будет разведен мост Александра Невского. Также в рамках очередного этапа капремонта Биржевого моста в ночь с 6 на 7, с 7 на 8, с 9 на 10 и с 10 на 11 марта с 01:00 до 05:45 будет закрыто движение на переправе для проведения работ на разводном механизме.

Вплоть до открытия навигации 10 апреля разводки мостов будут осуществляться почти каждую ночь. До начала навигационного периода петербургские мосты будут разведены около 60 раз.

Отмечается, что разводка и наводка мостов может быть осуществлена в рамках указанного промежутка, но не обязательно в указанное время.

Фото: Мостотрест