В Тегеране при посадке загорелся самолет с пассажирами

Очевидцы огненной посадки опубликовали видео в сети.

Накануне, 19 марта, в Тегеране во время посадки загорелся самолет.

ЧП произошло в аэропорту Мехрабад в Тегеране. Самолет, на борту которого было около ста пассажиров, загорелся при посадке. Как стало известно позднее, у самолета не вышло должным образом шасси. Самолет совершил дополнительный круг над аэропортом, но это ничего не дало. Экипажу пришлось сажать самолет без одного шасси.

К счастью, никто не пострадал. Пассажиров экстренно эвакуировали из самолета после остановки.

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Видео: Twitter/ئتلاف ۱۰ ꪜ