Губернатор Петербурга поздравил студентов и преподавателей с Татьяниным днем

В Петербурге 322 тысячи студентов.

Губернатор Петербурга поздравил студентов, аспирантов и преподавателей с Днем российского студенчества – Татьяниным днем. Поздравление Александра Беглова опубликовала пресс-служба Смольного.

Беглов отметил, что для Петербурга этот праздник особенно значим. Он вспомнил об образовании Российской империи три века назад и необходимости с образованных людях. При Петре I появилась Академия наук и университета.

Сегодня Санкт‑Петербург входит в сотню лучших студенческих городов мира. В вузах Северной столицы учатся более 322 тысяч человек. Полтора десятка университетов включены в международные рейтинги. Александр Беглов.

В ближайшие годы в планах создать кампусы мирового уровня — на базе СПбГУ, Политеха, ИТМО.

Особенную благодарность от губернатора получили молодые люди, которые активно участвуют в добровольческой деятельности, в частности, в борьбе с пандемией.

Градоначальник пожелал студентам здоровья, неиссякаемой энергии, вдохновения, успехов в учебе, труде и общественной деятельности.

Фото: Piter.TV