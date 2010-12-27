В Петербурге стоимость горячей воды и отопления увеличится на 3% в 2020 году

Изменение тарифов на тепловую энергию в 2020 году произойдет 1 июля.

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга установил тарифы для расчета платы за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению для петербуржцев на 2020 год. Соответствующее решение приняли на заседании правления Комитета.

Изменение тарифов на тепловую энергию в 2020 году произойдет 1 июля. До этого будут действовать тарифы, соответствующие установленным на II полугодие 2019 года.

Стоимость горячей воды и отопления увеличится на 3%, то есть действовать тарифы, соответствующие установленным на 2 полугодие 2019 года.

Рост средневзвешенных тарифов крупных теплоснабжающих организаций ПАО "ТГК-1", ООО "Петербургтеплоэнерго", АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" с 01.07.2020 не превысит индекса потребительских цен. Исключением является лишь ГУП "ТЭК СПб", для которого рост среднего тарифа составит 6,9%. Это связано с необходимостью реконструкции объектов теплоснабжения Колпинского и Пушкинского районов.

В России тариф на мусор рассчитают по-новому.

Фото: Piter.tv