Свободный коечный фонд для больных коронавирусом в Петербурге увеличился почти до 70%

За прошедшие сутки в стационары Петербурга с коронавирусом и пневмониями поступили 193 человека, выписали из медучреждений 93 человека. Всего на лечении находятся 6 108 человек, в реанимации – 530, на ИВЛ – 248. Такие данные приводит оперативный штаб.
На сегодняшний день для больных COVID-19 развёрнуто 8 797 коек, из которых 69,66% свободны. На домашнем лечении находятся 79 673 человека, на карантине – 602.
Также в Северной столице продолжают работать 190 пунктов вакцинации.
Ранее петербургский математик спрогнозировал две новые волны коронавируса в 2022 году.
Фото: Piter.tv
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