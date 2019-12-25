Свободный коечный фонд для больных коронавирусом в Петербурге увеличился почти до 70%

Также в Северной столице продолжают работать 190 пунктов вакцинации.

За прошедшие сутки в стационары Петербурга с коронавирусом и пневмониями поступили 193 человека, выписали из медучреждений 93 человека. Всего на лечении находятся 6 108 человек, в реанимации – 530, на ИВЛ – 248. Такие данные приводит оперативный штаб.

На сегодняшний день для больных COVID-19 развёрнуто 8 797 коек, из которых 69,66% свободны. На домашнем лечении находятся 79 673 человека, на карантине – 602.

Также в Северной столице продолжают работать 190 пунктов вакцинации.

Ранее петербургский математик спрогнозировал две новые волны коронавируса в 2022 году.

Фото: Piter.tv