Сухогруз задел по касательной опору Благовещенского моста

Инцидент произошел из-за сильного ветра.

Сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту навала сухогруза на опору Благовещенского моста. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛО МВД России на водном транспорте.

Сообщение об инциденте поступило в полицию 31 октября. По предварительной информации, около двух часов ночи сухогруз, следовавший по маршруту "Санкт-Петербург – Отрадное", проходя под Благовещенским мостом, из-за сильного ветра, совершил навал на четвертую опору моста.

Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет. На мосту и судне повреждений нет. На судоходство данное происшествие не повлияло.

Видео: СПб ЛО МВД России на водном транспорте