Компанию оштрафовали на 100 тыс. рублей за строительные работы на Суходольском озере

Заявленные работы не совпадали с фактическими.

ООО "ДНП-Строй" оштрафовали за нарушение правил пользования Суходольским озером в Приозерском районе Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба Росприроднадзора по Северо-Западу.

Ведомство провело проверку после обращений жителей деревни Ольховка. Было зафиксировано, что в прибрежно-защитной полосе есть размываемые грунты. Это противоречит Водному кодексу. По документам компания демонтирует старые причал для лодок и строит новый. Однако Росприроднадзор установил, что фактические работы не соответствуют заявленным. На самом деле на озере ведется строительство.

Ведомство направило информацию в комитет по природным ресурсам Ленобласти и территориальное управление Росрыболовства. Компании назначили штраф в 95 тыс. рублей.

Видео: Росприроднадзор по СЗФО