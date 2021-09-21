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Компанию оштрафовали на 100 тыс. рублей за строительные работы на Суходольском озере

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Заявленные работы не совпадали с фактическими.

ООО "ДНП-Строй" оштрафовали за нарушение правил пользования Суходольским озером в Приозерском районе Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба Росприроднадзора по Северо-Западу.

Ведомство провело проверку после обращений жителей деревни Ольховка. Было зафиксировано, что в прибрежно-защитной полосе есть размываемые грунты. Это противоречит Водному кодексу. По документам компания демонтирует старые причал для лодок и строит новый. Однако Росприроднадзор установил, что фактические работы не соответствуют заявленным. На самом деле на озере ведется строительство. 

Ведомство направило информацию в комитет по природным ресурсам Ленобласти и территориальное управление Росрыболовства. Компании назначили штраф в 95 тыс. рублей. 

Видео: Росприроднадзор по СЗФО

Теги: причал, строительство, суходольское озеро
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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