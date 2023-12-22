Врач Денис Заславский объяснил, как восстановить сухую кожу

Специалист посоветовал повесить в квартире мокрое белье на теплые батареи.

Заслуженный врач Российской Федерации Денис Заславский рассказал, что делать с сухой кожей. В эфире телеканала "Санкт-Петербург" медик посоветовал жителям Северной столицы до отключения отопления в домах повесить на горячие батареи мокрое белье.

По словам специалиста, кожа становится сухой в период изменения сезонов. Проблема обостряется в начале весны.

Здесь все просто. На улице уже тепло, а батареи еще горячие. В чем история: у нас в организме есть вода, а кожа — это барьерная функция. Она защищает от потери воды изнутри организма во внешнюю среду. Входя в помещение с сухим воздухом из-за батарей или кондиционера, вы свою воду отдаете во внешнюю среду. Денис Заславский, врач

Проблема решается установкой в квартире увлажнителя воздуха или кондиционера. Кроме того, можно поставить на пол таз с водой.

Иногда кожа становится сухой из-за неправильного ухода, сбоя гормональной системы и дефицита витаминов. Если проблема мучает долго, то лучше обратиться к дерматологу. Кроме того, к врачу необходимо прийти, если сухость сопровождается зудом, шелушением или воспалением.

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