В Петербурге суд взыскал с офицера 14 млн рублей за повреждение военного имущества

Подсудимый свою вину не отрицал.

Петербургский гарнизонный военный суд огласил приговор военнослужащему, признанному виновным в повреждении военного имущества по неосторожности. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Фигурант, будучи командиром зенитной ракетно-артиллерийской батареи и старшим боевой машины, во время выполнения боевого распоряжения, забыл сложить автономный оптический пост и не смог из-за этого проехать под железнодорожным мостом на Пулковском шоссе. Инцидент произошел ночью 1 июля. В результате столкновения с мостом автономный оптический пост (АОП) был поврежден.

Подсудимый свою вину не отрицал. Суд учел смягчающие обстоятельства – военнослужащий воспитывает малолетнего ребенка, помогает маме с инвалидностью, проходил службу в Сирии и Африке, а также в зоне СВО.

Военный суд назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Гражданский иск Минобороны о возмещении имущественного ущерба суд удовлетворил в полном объеме и взыскал с военнослужащего 13 981 014 рублей 96 копеек.

Недавно в Петербурге завели уголовное дело после повреждения баннера с героем СВО.

Фото: Piter.tv