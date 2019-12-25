Мужчина, сломавший нос полицейскому на Невском, отправится в колонию

При задержании он оказал сопротивление полицейскому и ударил его ногой по лицу.

Смольнинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении мужчины, признанного виновным в нападении на полицейского. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

По версии следователей, ночью 6 октября 2021 года мужчина находился на Невском проспекте в состоянии алкогольного опьянения. При задержании он оказал сопротивление полицейскому и ударил его ногой по лицу. Правоохранитель получил закрытый перелом костей носа и гематомы правой глазничной области.

Мужчину отправили в колонию общего режима на 1,5 года.

Ранее стало известно, что петербуржец, напавший на медработников, предстанет перед судом.

Фото: Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга