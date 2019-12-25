Суд оштрафовал женскую консультацию на улице Сикейроса за неправильную дезинфекцию

Для дезинфекции необходимо было пригласить специализированную организацию.

Выборгский районный суд оштрафовал СПб ГБУЗ "Женская консультация №22" за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства. Об это сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Медучреждение находится на улице Сикейроса, 10. В августе-сентябре 2020-го года акушер-гинеколог заболел коронавирусом. Учреждение не представило документацию о проведении заключительной дезинфекции. Ее должна была провести специализированная организация.

Защитники ответчика указали на то, что дезинфекция проводилась после ухудшения состояния врача и после получения им положительного результата теста. Для этого использовались средства на основе хлорактивных и кислородактивных соединений, которые прописаны в инструкции Роспотребнадзора. Кроме того, кроме заключительной проводится текущая и профилактическая дезинфекция. Кроме врача больше никто не заболел.

Суд назначил штраф в 100 тыс. рублей.

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