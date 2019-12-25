Водитель топливозаправщика похитил почти 17 тысяч литров дизеля из-за обиды на начальство

Мужчина заявил, что сливал себе остатки топлива на продажу, поскольку организация не платила ему зарплату.

Колпинский районный суд Петербурга приговорил горожанина Геннадия Никандрова к году лишения свободы условно за присвоение. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

Как выяснилось, в период с августа 2018 года по март 2019 года Никандров похитил топливо ООО "Вектор Парк", пока работал водителем топливозаправщика отдела автотранспорта этой организации. На Глухоозерной улице мужчина заливал дизельное топливо в автомобиль "МАН", отданный ему в распоряжение, а затем уезжал с топливом в поселок Петро-Славянка и неоднократно сливал похищенное в свою стационарную цистерну и распоряжался им по своему усмотрению. Всего злоумышленник слил свыше 16,8 тысяч литров топлива, общая стоимость которого составила почти 653 тысячи рублей.

Мужчина признал вину и пояснил, что топливо, которое он развозил только на своем "МАНе", предназначалась для заправки техники "Вектор Парка" с объектов по выполнению дорожных работ. Мужчина отметил, что в компании не делали калибровку цистерны, поэтому он ставил машину под углом для слива остатка топлива в канистру. Позднее накопленное топливо он отвозил к стационарной цистерне на автостоянке для большегрузов и продавал разлитым в пластиковые канистры, обогатившись за все это время на 283 тысячи рублей. Мужчина отметил, что похищал остатки топлива из-за того, что компания долгое время не выплачивала ему зарплату.

Ранее мы писали, что укравшую 6 млн рублей петербурженку осудили на 3,5 года в колонии.

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