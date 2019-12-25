Житель Петербурга заплатит 1,8 млн рублей за ложное сообщение о бомбе на борту самолёта

Также он более 3 лет проведёт в колонии-поселении.

Невский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении мужчины за заведомо ложное сообщение о минировании. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

Ночью 24 февраля 2024 года Р. позвонил в Пулково и сообщил, что его супруга пронесла взрывчатку на борт самолёта, вылетевшего из Петербурга в Худжанд. В результате самолёт развернулся в воздухе и вернулся в аэропорт вылета.

Информация в итоге не подтвердилась, взрывчатых веществ и взрывных устройств при обследовании самолёта не нашли. Ущерб авиакомпании "Уральские авиалинии" составил 1 млн 849 тысяч рублей.

Ранее мужчина не был судим, вину признал и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 3 месяца в колонии-поселении, а также взыскал 1 млн 849 тысяч рублей в счёт возмещения материального вреда.

Ранее ещё один петербуржец угрожал расстрелять отдел полиции из-за задержания жены.

Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети Leonardo)