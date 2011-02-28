Суд арестовал обвиняемую в похищении ящерицы из Ленинградского зоопарка

Она просила не заключать ее под стражу.

Петроградский районный суд Петербурга арестовал девушку предполагаемого похитителя ящерицы из Ленинградского зоопарка. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, Валерия Гарипова была вместе с Авакяном в момент кражи рептилии "Акантозавр Натали", стоимостью 21 000 рублей. Она стала обвиняемой в деле о краже.

Девушка просила не заключать ее под стражу и говорила о том, что готова возместить ущерб зоопарку. Суд арестовал ее до 16 октября 2022 года. Об избрании меры пресечения мужчине пока не сообщалось.

Напомним, кража ящерицы попала на видео. Позже стало известно, что рептилия погибла. Предварительно, она выпала с 12 этажа.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО