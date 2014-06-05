В Петербурге 48-летний практикант попытался украсть у соседа по комнате 790 тысяч рублей

Петербуржец откладывал деньги в валюте на покупку квартиры.

В дежурную часть транспортной полиции Витебского вокзала обратился 40-летний петербуржец с просьбой отыскать похищенные денежные средства в иностранной валюте. Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Мужчина является практикантом обучения по специальности "помощник машиниста". В период обучения он проживал в студенческом общежитии, где откладывал деньги для покупки квартиры. Петербуржец хранил деньги в шкафу в коробке из-под музыкальной колонки. Мужчину отправили в командировку, а по возвращении он не нашел в шкафу своих денег.

По горячим следам был задержан 48-летний житель Ставропольского края, также являющийся практикантом. Его подселили в комнату к петербуржцу во время его отсутствия. В поисках свободного шкафчика подозреваемый наткнулся на коробку с деньгами. Деньги он перепрятал в мусорный мешок. Потратить крупную сумму он не успел. Своими противозаконными действиями подозреваемый причинил петербуржцу ущерб в размере около 790 тысяч в рублевом эквиваленте.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее в Тихвине у монаха с пропавшей карты списали 80 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СЗФО