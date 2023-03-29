В Петербурге выбрали лучшего каменщика: 16 участников боролись за звание в рамках "Строймастера-2025"

Судьи оценивали не только аккуратность и соблюдение технологий, но и скорость, а также чистоту рабочего места и технику безопасности.

На строительной площадке компании "Главстрой Санкт-Петербург" в ЖК "Юнтолово" прошёл региональный этап всероссийского конкурса "Строймастер-2025". В этом году за титул лучшего каменщика Петербурга боролись 16 участников — как профессионалы с опытом, так и студенты строительных колледжей. Подробности рассказал портал "Строительный Петербург".

Практическое задание включало декоративную кладку. Судьи оценивали не только аккуратность и соблюдение технологий, но и скорость, а также чистоту рабочего места и технику безопасности. Для студентов — задание попроще: они выкладывали забор, но тоже с соблюдением всех стандартов.

Во время конкурса можно повысить свое мастерство, а молодым специалистам – улучшить свои навыки и увидеть, как работают профессионалы. Хочу пожелать участникам проявить свои лучшие профессиональные навыки. Артур Сливний, заместитель председателя Комитета по строительству Санкт-Петербурга

Работник компании "ЛСР" Максим Макейчик рассказал, что решил попробовать себя в декоративной кладке, хотя на практике чаще работает с крупноформатными блоками. А студент Морской технической академии Александр Иванов отметил, что участие для него — это честь.

Жюри отметило высокий уровень подготовки конкурсантов. По словам мастера производственного обучения Аллы Гребенюк, сегодня взрослые специалисты демонстрировали работу с угла, выверяя кладку в обе стороны — такая техника требует большого опыта.

Победители представят Петербург на федеральном этапе в Москве, где сразятся с сильнейшими каменщиками страны.

Видео: портал "Строительный Петербург"