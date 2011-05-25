Строительство второго комплекса СШОР №2 Невского района начнется в 2022 году

В новом корпусе будут залы для занятий различными видами спорта.

В 2022 году в Невском районе начнется строительство второго корпуса Спортивной школы олимпийского резерва №2. На данный момент проект прошел государственную экспертизу.

Как сообщила пресс-служба районной администрации, строение появится на улице Подвойского, 31/3 рядом с первым корпусом. В школе будет универсальный спортивный зал с мобильными передвижными трибунами на 200 мест для занятий мини-футболом, баскетболом и волейболом, универсальный спортивный зал для занятий баскетболом и волейболом, а также залы дзюдо и спортивной аэробики. Кроме того, там будут раздевалки, помещения для медицинского обслуживания, интвентарные.





На данный момент в СШОР №2 Невского района занимаются разными видами спорта почти 2500 юных спортсменов. 37 из них попали в состав сборной России в этом году.

Фото: Невский район Петербурга