Петербургские специалисты восстанавливают и строят социальные объекты в Мариуполе

Мариуполь 16 сентября празднует свое 245-летие.

Специалисты из Петербурга восстанавливают и строят социальные объекты в Мариуполе. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Петербургские специалисты отреставрировали кинотеатр "Комсомолец" и пожарное депо № 22. Также продолжается работа по созданию двух банно-оздоровительных комплексов. Ведутся восстановительные работы здания МЧС.

Мариуполь 16 сентября празднует свое 245-летие. В Северной столице 17 сентября состоится праздничный концерт, посвященный этой праздничной дате.

Фото: портал "Строительный Петербург"