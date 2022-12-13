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Строгановский дворец 21 января можно посетить бесплатно
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Строгановский дворец 21 января можно посетить бесплатно

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Для посещения необходимо будет обратиться в кассу музея и забрать там бесплатный билет.

Вход в Строгановский дворец в честь 290-летия со дня рождения графа Александра Строганова станет бесплатным на один день. Об этом сообщила пресс-служба Русского музея.

Посетить бесплатно Строгановский дворец можно 21 января. Для посещения необходимо будет обратиться в кассу музея и забрать там бесплатный билет. Экспозиции будут доступны с 10:00 до 18:00.

Убранство дворца представляет собой энциклопедию русского интерьерного искусства. Среди его залов – исключительные образцы интерьеров эпохи барокко, классицизма, историзма. Танцевальный зал, Минеральный кабинет, Картинная галерея входят во все учебники по русской архитектуре XVIII – начала XIX веков.

Фото: пресс-служба Русского музея

Теги: русский музей, строгановский дворец
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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